Park kavgasında kan aktı... Birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdılar!

29.10.2025 10:21:00
DHA
Hatay'da evin önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. 4 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde 26 Ekim'de feci bir kavga meydana geldi.

İddiaya göre; sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti.

Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken; S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlgili Konular: #kavga #hatay #park #kaldırım taşı

