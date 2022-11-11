'Park' nedeniyle tartıştığı 3 çocuk babasını tüfekle öldürdü

Nevşehir'de 3 çocuk babası Mehmet Bağcı (38), park nedeniyle tartıştığı A.Ö. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

DHA
11 Kasım 2022 Cuma, 11:20
'Park' nedeniyle tartıştığı 3 çocuk babasını tüfekle öldürdü
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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde, 10 Kasım akşam saatlerinde A.Ö. ile Mehmet Bağcı, araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö., işyerinde bulundurduğu av tüfeği ile 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Bağcı'ya ateş açtı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Mehmet Bağcı'yı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı A.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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