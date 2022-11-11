'Park' tartışmasında katledilmişti: 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

11 Kasım 2022 Cuma, 16:55

Uçhisar beldesinde, 10 Kasım akşam saatlerinde; otel sahibi Atilla Ö. ile inşaat işçisi Mehmet Bağcı arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Atilla Ö., işyerinde bulundurduğu av tüfeği ile Mehmet Bağcı'ya ateş açtı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, ağır yaralı Mehmet Bağcı'yı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Atilla Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Bağcı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bağcı'nın cenazesi, merkeze bağlı Kavak beldesine getirildi.

Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden Mehmet Bağcı’nın akrabası Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bağcı'nın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze sonrası DHA'ya konuşan Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, "Mehmet, Uçhisar’da inşaat ustasıydı. Sabah araç ile yol geçişi sırasında bir otel sahibi ile aralarında anlaşmazlık olmuş. Jandarmaya haber vermişler. Jandarma gelip, o aracı kaldırarak traktörün geçişine izin vermiş. Daha sonra o şahıs akşam üzeri gelip yolu kapatmış. 'Buradan nasıl geçecekseniz geçin' anlamında bir diyaloglarda bulunmuş. Mehmet tüfekle açılan ateş sonrası rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bizi yaktılar. Başka yürekler yanmasın. Bir yol yüzünden can almak, başka bir yuvayı yakmaya değecek bir sebep değildir" diye konuştu.

Cinayet şüphelisi Atilla Ö., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.