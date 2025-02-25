Parke taşı taşıyan forklift devrildi: İş makinesi operatörü yaralandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde parke taşı yüklü olan forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak yaralanan iş makinesi operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Parke taşı taşıyan forklift devrildi: İş makinesi operatörü yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:35

Yeni Mahalle Durmuş Terzioğlu Caddesi üzerindeki yol yapım çalışması esnasında taşeron firmada çalışan bir iş makinesi operatörü, parke taşlarını forklifte yükledi.

Çalışmanın yapılacağı alana hareket esnasında forkliftin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybolarak devrildi. Devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaralandı. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağı iş makinesinin altında kalan işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #İşçi

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