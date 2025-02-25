Bursa’da alüminyum fabrikasında yangın paniği! İşçiler tahliye edildi...
Bursa’da otomobil, kamyon, karavan ve ticari araçlara alüminyum parça üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrika çalışanları tahliye edilirken yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Yeşilova Holding iştiraklerinden olan Canel Otomotiv’in Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi İstanbul Yolu üzerindeki ticari, binek ve ağır vasıtalar için alüminyum parça üreten fabrikasında saat 11.10 sularında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü. Siyah dumanlar tüm fabrikayı sarınca çalışan işçilerin hepsi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve ekip gönderildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İşçiler de bir süre dışarıda bekletildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #Bursa #Bursa Büyükşehir Belediyesi
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