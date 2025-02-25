Sobaya dökülen tiner parladı! 1 işçi feci şekilde yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde bir mobilya atölyesinde sobaya dökülen tinerin parlaması sonucu 30 yaşındaki İbrahim Sefa Ç. ellerinden ve belden aşağısından yanarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir mobilya atölyesinde işçi İbrahim Sefa Ç., ısınmak için sobaya tiner döktüğü sırada ani parlama meydana geldi. Alevler içinde kalan işçi ellerinden ve belden aşağısından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Sefa Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri ise olayın meydana geldiği atölyede inceleme yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- 'Sahte diploma' iddiasına belgeli yanıt!
- CHP'li belediyeye 'konser' operasyonu
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- Deprem bölgesinde yaşanan skandal
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- ‘En az Erdoğan kadar siz de sorumlusunuz’
- Dünyaca ünlü koy imara açıldı!