Sobaya dökülen tiner parladı! 1 işçi feci şekilde yaralandı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:16

Güncelleme: 25.02.2025 - 16:16

Burdur'un Bucak ilçesinde bir mobilya atölyesinde işçi İbrahim Sefa Ç., ısınmak için sobaya tiner döktüğü sırada ani parlama meydana geldi. Alevler içinde kalan işçi ellerinden ve belden aşağısından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Sefa Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri ise olayın meydana geldiği atölyede inceleme yaptı.