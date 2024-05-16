Parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkın içinde iki grup arasında çıkan kavgada 1’i bıçakla, diğeri darbedilerek yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 20:54
Parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi’ndeki Dostluk Parkı’nda meydana geldi.

Parkta, iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

1’i bıçak, diğeri de tekme ve yumruk darbeleriyle 2 kişinin yaralandığı kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 GÖZALTI

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

 

 


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