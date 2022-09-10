Parkta ölü bulunan uzman çavuşun tabancasını çalan şahıs tutuklandı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 10:29

27 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda iddiaya göre, sabah erken saatlerde parktaki bankta bir kişi kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş ve olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu ölü bulunan kişinin Gaziantep'te geçici olarak görev yapan Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu tespit edilmişti.

Külcü'nün intihar ettiği değerlendirilirken, olay yerinde beylik tabancası ile cep telefonları bulunamamıştı. Yaşanan olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp olan beylik tabancası ile cep telefonlarını E.Ü. isimli şahsın çaldığını tespit etti.

İRTİBATTA OLDUĞU 5 KİŞİYLE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahıs ile irtibatta olduğu 5 diğer şahıs gözaltına alındı.

Yapılan tespitin ardından kayıp olan beylik tabancası ile cep telefonlarını çaldığı iddia edilen E.Ü. ile şahsın tabanca ve telefonları al-sat yapmak için irtibatta olduğu 5 şahıs adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden E.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin irtibatta olduğu 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.