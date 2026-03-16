Parkta tartıştığı üniversite öğrencisi darbetmişti: 9 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

16.03.2026 11:15:00
ANKA
Bolu’da parkta üniversite öğrencisi K.K.’nin darbettiği 67 yaşındaki Naim Acar, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 6 Mart günü öğle saatlerinde İhsaniye Mahallesi’ndeki Demokrasi Parkı’nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.K., iddiaya göre parkta bir süre sohbet ettiği Naim Acar’ın yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yığılan Acar, çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından K.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

9 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Naim Acar dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından serbest bırakılan K.K., Acar’ın ölümü sonrası dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

