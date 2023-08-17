Parkta yürüyüş yaparken silahlı saldırıya uğradı: Motosikletli saldırgan aranıyor!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:12

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:22

İstanbul'un Büyükçekmece ilesinde bulunan Büyük Atatürk Parkı'nda 15 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, park içerisinde yürüyüş yapan kişiyi takip eden motosikletli, yanında durarak silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunların ayağına isabet ettiği kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.