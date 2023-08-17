Parkta yürüyüş yaparken silahlı saldırıya uğradı: Motosikletli saldırgan aranıyor!

Büyükçekmece'de park içerisinde yürüyüş yapan kişiye, motosikletle gelen kişi silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

DHA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:12
Abone Ol google-news

İstanbul'un Büyükçekmece ilesinde bulunan Büyük Atatürk Parkı'nda 15 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, park içerisinde yürüyüş yapan kişiyi takip eden motosikletli, yanında durarak silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunların ayağına isabet ettiği kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Büyükçekmece İstanbul motosiklet park silahlı saldırı silah yaralı yürüyüş

İlgili Haberler

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa'da tekstil firması sahibine silahlı saldırı!

Gaziosmanpaşa'da tekstil firması sahibine silahlı saldırı!
Kayseri'de pazarda silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de pazarda silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler