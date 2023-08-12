Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.08.2023 - 11:30

Güncelleme: 12.08.2023 - 11:41

Rize'de Ekrem Orhon Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde dün gece saat 23.30 sıralarında bir silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Selim Bostan adlı kişi sokakta yürüdüğü sırada, yanından geçen otomobildeki şüpheliler tarafından sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Bostan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Saldırganı yakalamak için harekete geçen polisler tüm kentte çalışma başlattı. Saldırıda kullanılan otomobil güvenlik güçleri tarafından terk edilmiş bir şekilde bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği aktarıldı.