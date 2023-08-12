Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Selim Bostan adlı kişi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin de arandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 11:30
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Rize'de Ekrem Orhon Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde dün gece saat 23.30 sıralarında bir silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Selim Bostan adlı kişi sokakta yürüdüğü sırada, yanından geçen otomobildeki şüpheliler tarafından sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Bostan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Saldırganı yakalamak için harekete geçen polisler tüm kentte çalışma başlattı. Saldırıda kullanılan otomobil güvenlik güçleri tarafından terk edilmiş bir şekilde bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği aktarıldı.


gözaltı otomobil Saldırgan saldırı Rize silahlı saldırı şüpheli

İlgili Haberler

Kayseri'de pazarda silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de pazarda silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Beyoğlu Tarlabaşı'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu Tarlabaşı'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler