Evli olduğu erkek tarafından parkta vurulmuştu... Kurtarılamadı!

Karşıyaka'da evli olduğu erkek tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet sonrası intihar girişiminde bulunan failin ise; hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 08:33
Evli olduğu erkek tarafından parkta vurulmuştu... Kurtarılamadı!
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İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda evli olduğu Serdar K. (30) adlı erkek tarafından silahla vurulan Gözde K. (29), kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözde K.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Serdar K.'nin tedavisi devam ediyor. Serdar K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya gelen ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Gözde K. (29) ile Serdar K. (30) tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Serdar K. yanındaki tabancayla Gözde K.'yi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu. Gözde K. ve Serdar K. hastaneye kaldırılmıştı.


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