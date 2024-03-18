Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramadı: İtfaiyeyi çağırdı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir yurttaşın parmağına yüzük sıkıştı. Yurttaş çareyi itfaiye ekiplerini çağırmakta buldu.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir yurttaş yüzük parmağına yüzüğün sıkışması nedeniyle itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine yurttaşın yanına gelen itfaiye ekipleri yüzüğü çıkartmak için çalışma başlattı.
Uzun uğraşlar sonucunda parmağa sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldı.
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