Adana'da iş yerinde alevler yükseldi: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Adana Seyhan'da bir iş yerinde alevler yükseldi. Alevleri gören yurttaşlar itfaiye ekiplerine başvurdu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'ndeki bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.
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