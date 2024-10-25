Parti genel başkan vekili kaza geçirdi!

Bolu'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Pınar Albayrak’ın, Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

Parti genel başkan vekili kaza geçirdi!
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DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:58

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu’nun Hamzabey köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Berat Kaya Yuva (22) yönetimindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mahmut Çelik yönetimindeki 38 TC 915 plakalı TIR’a hızla arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Berat Kaya Yuva kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki annesi İpek Kurt ile Pınar Albayrak hayatını kaybetti. Araç sürücüleri, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kazada ölen İpek Kurt’un cenazesi morgdaki işlemleri sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Ankara’ya, Pınar Albayrak’ın cenazesi ise Kocaeli’nin Gölcük ilçesine gönderildi.

Pınar Albayrak’ın Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #bolu #Parti #kaza

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