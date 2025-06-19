Partiler arasında 'milli' krizi... AYM'den ret kararı!

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; Milli Parti Genel Başkanı, Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuruda, 27 Ekim 2020’de kurulan partisinin isminde yer alan "Milli" ibaresinin kendilerinden sonra kurulan "Yerli ve Milli Parti" tarafından kullanılmasının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerinin ilgili hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürerek, ibarenin Yerli ve Milli Parti tarafından kullanılmasının tedbiren durdurulması ve bu ibarenin kullanılamayacağına karar verilmesini talep etti.

Yerli ve Milli Parti ise savunmasında, "Milli" ibaresinin, toplumun ortak değerlerini yansıtan bir kelime olduğu ve sadece bir partinin kullanımına hasredilemeyeceğini, parti isimlerinin ve amblemlerinin aynen ve iltibasa mahal verecek şekilde kullanımın yasaklandığı, parti isimlerinin talepte bulunan partiyle aynı olmadığı gibi amblemlerinin de talepte bulunan partiden kolayca ayırt edilebilecek kadar farklı olduğunu belirtti.

MİLLİ PARTİ’NİN TALEBİNE RET

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Milli Parti’nin istemini reddetti.

Gerekçede, siyasi partilerin, başka siyasi partilerin isminde yer alsa dahi, seçmenlere verecekleri mesajları daha anlamlı kılmak ve hitap ettikleri seçmen kitlesinin önemsediği değerlere sahip çıktıklarını göstermek için cumhuriyet, millet, adalet, demokrasi, özgürlük, milli ve hak gibi kelimeleri karışıklığa yol açmamak kaydıyla partilerinin isimlerinde kullanabilmelerinin mümkün olduğu aktarıldı.

Türkçe Sözlük’te, "millete özgü, ulusal" şeklinde tanımlanan "milli" kelimesinin birden çok parti tarafından kullanılabilmesinin mümkün olduğu ifade edilen gerekeçede, "Bu kelimenin önüne 'Yerli ve' ibaresi eklenmek suretiyle Yerli ve Milli Parti tarafından kullanıldığı dikkate alındığında, söz konusu parti isminin Milli Parti ile aynı olduğunun veya iltibasa mahal verecek nitelikte benzer olduğunun söylenebilmesi mümkün değildir" tespiti yapıldı.