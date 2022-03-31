Paşalimanı Koyu'na beton kuleler yerine Halis Temel'in heykeli dikilsin

31 Mart 2022 Perşembe, 13:08

Ne yazık ki bugünkü yazıma çevrecileri üzecek bir haber ile başlıyorum.

Çeşme’nin dünyaca ünlü koyu Paşalimanı’nından bahsetmek istiyorum.

Turkuvaz ile lacivert karışımı denizi, taşsız kumsalı, sakız ağaçları ve maki bitki örtüsüyle turizm merkezi Çeşme’nin dünyaca ünlü koyu Paşalimanı satışa çıkarılıyor.

Halis Temel Vakfı’na ait, 50 bin ağaç bulunan 105 dönümlük arazi de gidiyor elden.

Herkes arazinin “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olduğunu ancak bu niteliğin değiştirilmesinden ve yapılaşmaya açılmasından endişeli.

Rahmetli Doktor Binbaşı Halis Temel’in 1955 yılında kurduğu kendi deyimiyle aşık olduğu Çeşme Paşalimanı Koyu'nun yok oluşuna şahit olacağız belki de.

Parça parça 21 parsel araziyi satın alarak bugünlere getiren Halis Temel’in kemikleri sızlıyordur herhalde.

Araziyi Orman Genel Müdürlüğü'yle işbirliği yaparak doğal bitki örtüsü olan makilere müdahale etmeden 50 binden fazla fıstık çamı, ardıç, palmiye, okaliptüs ve sakız ağacı yetiştiren büyük bir çevre dostundan söz ediyorum.

Paşalimanı’nı bugünkü harikulade görünümüne kavuşturan herhangi bir betonlaşma yapmadığı gibi, devasa turistik tesisler yapmak isteyenlerin astronomik tekliflerini de geri çeviren Halis Temel’in mirasına bu da yapılır mı diyemeden edemiyor insan kendini.

Halis Temel bugün yaşananları gördü ki tüm mal varlığını, vefatından önce kurduğu Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı'na bağışladı.

Ayrıca vasiyetname yazarak bunları hukuki zemine oturttu.

Mal varlığının yüzde 51'ini Mehmetçik Vakfı'na, yüzde 20'sini Çeşme Belediyesi'ne, yüzde 18'ni Alaçatı Belediyesi'ne, yüzde 1'ini Erzincan Belediyesi'ne bağışladı, yüzde 10'unu da ortaklarına bıraktı.

Halis Temel, tapuyu varislerine bırakırken, satış olursa gelirin yüzde 85'inin vakfa bırakılması şartını getirdi.

Varisler 2000 yılında vefat eden Halis Temel’in ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından 105 dönüm araziyi satışa çıkarma kararı aldı.

Ama unuttukları bir şey vardı.

Evet hukuki anlamda arazi varislerindi.

Lakin varisler kadar Çeşme’nin hatta Çeşme'de yaşayan doğasever yurttaşlarındı orası.

Herkes bilsin ki çevreci yurttaşlarımız Paşalimanı’nı ranta teslim etmemekte kararlı.

Bölgenin doğal yapısının bozulmaması için her türlü direnişi yapacaklarını, hukuk mücadelesi ile yapılaşmayı engelleyeceklerini söylüyorlar.

Kimse bu bakir alana büyük beton yapılar inşa etmeyi düşünmesin!

El birliğiyle Doktor Binbaşı Halis Temel'in insanlığa bıraktığı bu muhteşem doğayı birlikte koruyacağız.

Paşalimanı’nın gerçek sahipleri fıstık çamı, ardıç, palmiye, okaliptüs ve sakız ağaçlarıdır, beton apartmanlar değil…

Gelin bu yanlıştan dönün!

Doğa harikası bu yere illa beton dikmek istiyorsanız çevre dostu Doktor Binbaşı Halis Temel'in heykelini dikin!

En doğrusu bu olacaktır.