Pasaport durumu sorgulama nasıl yapılır? Pasaport kaç günde çıkar?

02 Aralık 2022 Cuma, 11:14

Yeni yıl ile birlikte birçok zam da beraber geliyor. Pasaport harç ücretleri de 2023 yılında zamlanacak. Pasaportlarını zamlı almak istemeyen yurttaşlar yıl sonu yaklaşırken pasaport çıkarma işlemlerini hızlandırdı. Pasaport başvuru işlemlerini tamamlayan yurttaşlar pasaport teslim sürecinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor.

PASAPORTLAR BASIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİKTEN KAÇ GÜN SONRA TESLİM EDİLİR?

Pasaportlar basımı gerçekleştirildikten sonra 56 il merkezine 1 gün, diğer il merkezlerine 2 gün, ilçe merkezlerine en geç 4 iş günü içinde PTT kargo tarafından teslim ediliyor. Ancak pasaport başvusunda bulunan yüzlerce yurttaşın durumu "Basım öncesi kontrol aşamasında" gözüküyor.

PASAPORT DURUMU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Pasaport başvuru ve teslim süreci Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün https://randevu.nvi.gov.tr adresi,

e-Devlet Kapısı veya ALO 199 (Çağrı Merkezi) üzerinden takip edilebilir.



