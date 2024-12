Yeni yılda başlıyor: Yeni hat alan herkes bu ücreti ödeyecek!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:34

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:47

Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 570 liraya yükseltildi. Yeni ücret, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak ve operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olan herkesten alınacak. Ayrıca, internet faturaları da zamlanacak.

Kasım ayında belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranında herhangi bir indirime gidilmedi ve Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği'ne göre, ÖİV 1 Ocak 2025’ten itibaren 570 liraya yükseltildi.

YENİ HAT SAHİPLERİNİN TAMAMINDAN ALINACAK

Özel İletişim Vergisi, 17 Ağustos 1999’daki Gölcük Depremi sonrası başlatıldı ve halk arasında "deprem vergisi" olarak biliniyor. Bu vergi, faturalı veya faturasız fark etmeksizin, yeni hat alacak tüm abonelerden tahsil edilecek. Türkiye'deki tüm operatörlerden alınacak ücret, istenilmesi durumunda 12 aylık taksitle faturalara yansıtılabilecek. Bu değişiklikle birlikte, yeni hat alacak herkesin bir yıl boyunca her ay 47,5 lira ek ödeme yapması gerekecek.

İNTERNET FATURALARI DA ZAMLANACAK

Öte yandan, ÖİV’deki artış, internet abonelik ücretlerini de artıracak. 2021 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 10 olarak belirlenen ÖİV, evde internet kullananlardan tahsil edilmeye devam edecek. 1 Ocak’taki zamla birlikte internet aboneleri ve mobil hat sahipleri, daha yüksek bir ÖİV kesintisi ile karşılaşacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KİMLERDEN ALINIYOR?

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, ÖİV şu harcamaları kapsıyor:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler de dahil olmak üzere her türlü mobil elektronik haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamında iletilmesi,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet hizmetleri,

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri.

ÖİV, 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %10 oranında uygulanacak.