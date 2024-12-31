Pastane sahibi yılbaşı jestini açıkladı, sosyal medya fenomeni çeyrek altın avına çıktı

Esenyurt'ta bir pastane, yılbaşı için hazırladığı pastaların içine 40 çeyrek altın koyarak sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ancak, sosyal medya fenomeni "Tokatçı Berber" olarak tanınan Mehmet Bayraktar, pastaneye dedektörle girince çalışanlar dışarı çıkartı.

Pastane sahibi yılbaşı jestini açıkladı, sosyal medya fenomeni çeyrek altın avına çıktı
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DHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:03

Esenyurt'ta Yılbaşı Pastalarında Çeyrek Altın Şaşkınlık Yarattı: Sosyal Medya Fenomeni Dedektörle Pastaneye Girdi

Esenyurt'un Fatih Mahallesi'nde bulunan bir pastane, yılbaşı için hazırladığı pastaların içine 40 çeyrek cumhuriyet altını yerleştirdiğini duyurdu. Pastane sahibinin sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Ancak, bu ilginç kampanyayı öğrenen sosyal medya fenomeni "Tokatçı Berber" olarak bilinen Mehmet Bayraktar, pastaneye elinde dedektörle gitti. Dedektörle pastaların yakınında dolaşan Bayraktar, pastane çalışanları tarafından fark edilerek dışarı çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Pastane sahibi Celal Koç, yıllardır hizmet verdikleri müşterilerine yeni yıl için jest yapmak istediklerini belirterek, kampanyalarının ilgi gördüğünü söyledi.


Etiketler: #pastane #yeni yıl #çeyrek altın

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