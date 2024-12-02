Bisküvi kreması tarifi... Pastaların gözdesi bisküvi kreması yapımı!

Yayınlanma: 02.12.2024 - 00:08

Güncelleme: 02.12.2024 - 00:08

Tatlılarınıza lezzet katacak ya da tek başına keyifle tüketebileceğiniz enfes bir tarif! Bisküvi kreması, yumuşacık dokusu ve zengin aromasıyla tatlı molalarınıza eşlik etmeye hazır. Özellikle kahvaltılarda ekmeğe sürerek, tatlı tariflerinde dolgu malzemesi olarak ya da atıştırmalık olarak kullanabileceğiniz bu pratik kremayı hazırlamak oldukça kolay. İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis bisküvi kreması tarifi!

MALZEMELER

200 gram bisküvi (petibör, burçak veya istediğiniz bir çeşit)

1/2 su bardağı süt (kontrollü ekleyin)

2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1/4 su bardağı pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

1 tutam tuz

YAPILIŞI

Bisküvileri mutfak robotuna koyun ve toz haline gelene kadar çekin.

Tereyağı, pudra şekeri, vanilya özütü ve tuzu ekleyin. Karışım homojen bir hale gelene kadar robotu çalıştırın.

Karıştırmaya devam ederken sütü azar azar ekleyin. Kremanın sürülebilir bir kıvama geldiğini gördüğünüzde süt eklemeyi bırakın. Çok sıvı olmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız bisküvi kremasını bir kavanoza aktarın ve kullanmadan önce 1-2 saat buzdolabında dinlendirin.

Ekmek, tost veya pankek üzerine sürerek kahvaltıda tüketebilirsiniz.

Tatlılar, pastalar ve cheesecake’lerde dolgu malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

Meyve dilimlerinin yanında sunarak lezzetli bir atıştırmalık yapabilirsiniz.