Pişmeyen pasta tarifi... Fırına ihtiyaç duymadan dakikalar içinde hazır!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:13

Güncelleme: 23.12.2024 - 00:13

Fırın kullanmadan kolayca hazırlayabileceğiniz, hafif ve lezzetli bir pasta tarifine ne dersiniz? İşte petibör bisküvi, eritilmiş yağ ve krem şanti ile hazırlanan nefis bir pasta tarifi...

MALZEMELER

Taban İçin:

2 paket petibör bisküvi (yaklaşık 400 g)

100 g tereyağı (eritilmiş)

2 yemek kaşığı süt

Kreması İçin:

2 paket toz krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

Üzeri İçin:

100 g bitter veya sütlü çikolata

1/2 çay bardağı sıvı krema

İsteğe bağlı: Çikolata rendesi, taze meyve veya dövülmüş fındık

HAZIRLANIŞI

Petibör bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.

Eritilmiş tereyağı ve sütü ekleyerek karıştırın. Karışım, elinizle bastırıldığında bir arada duracak kıvamda olmalıdır.

Karışımı kelepçeli bir kek kalıbının (20-22 cm çapında) tabanına eşit şekilde yayın ve bir spatula yardımıyla sıkıca bastırın. Buzdolabına kaldırarak 20 dakika soğutun.

Toz krem şantiyi bir kaba alın, soğuk sütle çırparak kıvam almasını sağlayın.

Pudra şekeri ve vanilini ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız kremayı soğuyan bisküvi tabanının üzerine eşit şekilde yayın. Tekrar buzdolabına kaldırarak 1 saat dinlendirin.

Çikolatayı küçük parçalara ayırın. Sıvı kremayı bir sos tenceresinde hafifçe ısıtın (kaynamamasına dikkat edin).

Çikolataları kremanın içine ekleyip karıştırarak tamamen eritin.

Çikolata sosunu pastanın üzerine dökün ve spatula ile düzeltin.

Üzerini çikolata rendesi, taze meyve veya dövülmüş fındıkla süsleyebilirsiniz.

Pastayı buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.