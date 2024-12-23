Pişmeyen pasta tarifi... Fırına ihtiyaç duymadan dakikalar içinde hazır!
Pişirilmeye gerek duyulmadan hazırlanabilecek bu pasta tarifi ile tatlı krizlerinde çok pratik bir tatlı hazırlamak mümkün. İşte pişmeyen pasta tarifi...
Fırın kullanmadan kolayca hazırlayabileceğiniz, hafif ve lezzetli bir pasta tarifine ne dersiniz? İşte petibör bisküvi, eritilmiş yağ ve krem şanti ile hazırlanan nefis bir pasta tarifi...
MALZEMELER
Taban İçin:
2 paket petibör bisküvi (yaklaşık 400 g)
100 g tereyağı (eritilmiş)
2 yemek kaşığı süt
Kreması İçin:
2 paket toz krem şanti
1,5 su bardağı soğuk süt
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilin
Üzeri İçin:
100 g bitter veya sütlü çikolata
1/2 çay bardağı sıvı krema
İsteğe bağlı: Çikolata rendesi, taze meyve veya dövülmüş fındık
HAZIRLANIŞI
Petibör bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.
Eritilmiş tereyağı ve sütü ekleyerek karıştırın. Karışım, elinizle bastırıldığında bir arada duracak kıvamda olmalıdır.
Karışımı kelepçeli bir kek kalıbının (20-22 cm çapında) tabanına eşit şekilde yayın ve bir spatula yardımıyla sıkıca bastırın. Buzdolabına kaldırarak 20 dakika soğutun.
Toz krem şantiyi bir kaba alın, soğuk sütle çırparak kıvam almasını sağlayın.
Pudra şekeri ve vanilini ekleyip iyice karıştırın.
Hazırladığınız kremayı soğuyan bisküvi tabanının üzerine eşit şekilde yayın. Tekrar buzdolabına kaldırarak 1 saat dinlendirin.
Çikolatayı küçük parçalara ayırın. Sıvı kremayı bir sos tenceresinde hafifçe ısıtın (kaynamamasına dikkat edin).
Çikolataları kremanın içine ekleyip karıştırarak tamamen eritin.
Çikolata sosunu pastanın üzerine dökün ve spatula ile düzeltin.
Üzerini çikolata rendesi, taze meyve veya dövülmüş fındıkla süsleyebilirsiniz.
Pastayı buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.
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