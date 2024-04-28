Patara’da keşif yapıldı

Unesco Dünya Mirası Listesi girmesi için çalışmaların devam ettiği Antalya’daki Patara antik kenti içine yapılması planlanan yazlık konut projesi Nazım İmar Planı’nın iptali için açılan davada bilirkişi heyeti önceki gün bölgede incelemede bulundu.

Bülent Ecevit
Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00
Patara’da keşif yapıldı
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Bilirkişi heyetine dava avukatı Tuncay Koç, Patara kazı başkan yardımcısı Mustafa Koçak, Kaş Çevre ve Kültür Derneği üyeleri, Kaş Çevre Platformu üyeleri, Patara muhtarı, Pataralı ve Kaşlı yurttaşlar da eşlik etti. 800 civarında kaçak yapının bulunduğu doğal ve arkeolojik sit alanı olan Patara bölgesinde 16 yıl önce, 2008 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun sit alanı içine verdiği düşük yoğunluklu yapılaşma kararına istinaden yapılan kooperatif alanındaki yapıların büyük bir bölümünün halen inşaat halinde olduğu görüldü.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, “Konut yapılaşması getirecek planlamanın bilimle, bilgiyle açıklanmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz” dedi. Akyol söyle devam etti: “Keşif sırasında Patara kazı başkan yardımcısı Mustafa Koçak, mahkeme üyelerine planlama alanı içinde bir lahit, bir zeytinyağı kırma presleme teknesinin bulunduğunu fakat yapılaşmalardan sonra bu arkeolojik bulguların ortadan kaybolduğunu ifade etti. Eğer kendilerinden görüş istenirse alan üzerindeki arkeolojik değerler hakkında mahkemeye bilgi verebileceklerini belirtti. Hâkim de kabul ederek profesyonel görüş yazısının itiraz dosyasına eklenebileceği söyledi.


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