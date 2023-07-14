'Patlama' sesi mahalleliyi sokağa döktü

Düzce’de elektrik kablosu koptu. Mahalleli patlama sesi ile irkilip sokağa döküldü. Olaya ekipler müdahale etti.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 07:21
'Patlama' sesi mahalleliyi sokağa döktü
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Koçyazı Mahallesi’nde 2307. Sokak üzerinde elektrik kablosu bir anda koptu. Evlerinde bulunan yurttaşlar patlama sesi duyunca sokağa döküldü. Elektriklerin kesildiği mahallede polis ekipleri incelemelerde bulundu.

ELEKTRİK TELİ KOPMUŞ

Yapılan kontrollerde sokak üzerinde elektrik telinin koptuğu tespit edildi. Sokak trafiğe kapanırken, elektrik ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı.

"TELEVİZYON SEYREDİYORDUM"

Evde televizyon izlediği anda patlama olduğunu söyleyen Selim Arslan, “Televizyon seyrediyordum. İlk önce patlama oldu. Ardından elektrikler kesildi. Ben polis ekiplerini aradım. Onlar da elektrik kurumuna yönlendirdiler. Orada çağrı merkezi olunca adres sordular şikayet talebi açtım. Sonra buraya geldim, baktım ki kablo kopmuş” ifadelerini kullandı.

Kopan kablonun tamir edilmesi için çalışmalara başlayan ekipler, mahalleye elektriği sabaha karşı vermeyi planlıyor.


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