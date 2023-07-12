Selçuk’ta bir evde patlama: Panikleyen kişi balkondan atladı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:06

Güncelleme: 12.07.2023 - 08:06

Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi, Bozkır Caddesi üzerinde bulunan bir evde, önceki akşam saatlerinde Emrah Tepedüzü (34) balkonda oturduğu sırada evin içerisinden patlama sesi duydu.

PANİKLE AŞAĞI ATLADI

Korku ve panikle Tepedüzü, zemin katta bulunan balkondan aşağı atladı. Patlama sesini duyan ve evde oluşan yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri evin içindeki ufak çaplı yangını söndürdü. Balkondan atladığı öğrenilen Tepedüzü, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

34 yaşındaki Tepedüzü'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

'BENZİN BİDONU' İDDİASI

Öte yandan, olay sonrası Tepedüzü’nün, polis ekiplerine verdiği ifadesinde patlamanın evin arka odasında bulunan benzin bidonundan kaynaklandığını söylediği öğrenilirken, ekipler patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.