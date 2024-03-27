Sinop’ta şüpheli çanta paniği
Sinop’ta Mimarlar Odası'nın bahçesinde bulunan şüpheli çanta korku yarattı.
Sinop kent merkezi Bahçeyolu Sokak’ta edinilen bilgiye göre, Sinop Mimarlar Odası bahçesine bırakılan şüpheli çantayı gören yurttaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen emniyet güçleri, gerekli tedbirlerini aldı. Bomba imha ekibinin kontrol ettiği çantadan ilkokul kitapları ve defterleri çıktı.
Çantayı okula giden bir öğrencinin düşürdüğü ya da bıraktığı tahmin ediliyor.
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