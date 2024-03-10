Van'da şüpheli çanta alarmı!

Van'ın en işlek noktasında bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 19:01
Van'da şüpheli çanta alarmı!
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Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nin Beşyol Meydanı tarafındaki refüje bırakılan çanta polisi alarma geçirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanının müdahale ettiği çanta fünye ile patlatıldı.

Çantadan elbise çıkarken polis ekipleri yolu tekrar ulaşıma açtı.


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