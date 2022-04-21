Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyü girişinde meydana geldi.
Mehmet B. idaresindeki 60 HP 549 plakalı saman yüklü kamyonet, Hasan K. idaresindeki patpat aracı ile çarpıştı. Kazada tarım aracında bulunan 3 kişiden Güler Duman olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralan sürücü ile birlikte eşi ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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