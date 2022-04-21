Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
21 Nisan 2022 Perşembe, 16:39
Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyü girişinde meydana geldi.

Mehmet B. idaresindeki 60 HP 549 plakalı saman yüklü kamyonet, Hasan K. idaresindeki patpat aracı ile çarpıştı. Kazada tarım aracında bulunan 3 kişiden Güler Duman olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralan sürücü ile birlikte eşi ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.


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