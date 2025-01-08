Patron işçileri tehdit edip azarlamıştı: Eti Krom Elazığ’da 100 işçinin işine son verdi

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:43

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:43

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Yıldırımlar Holding bünyesindeki Eti Krom maden işletmesinde çalışan 100 işçinin işine 31 Aralık 2024’te son verildi.

Şirket, önce işçilerin işsizlik maaşından da yararlanılmaması için kod-22 ile işlerine son verdi. Sonraysa bunu uzlaşma sözleşmesi imzalanması üzerine işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden sözleşmenin feshi anlamına gelen kod-4'e çevirdi.

"HEPSİNİN YERİNE ADAM ALABİLİRİZ"

Elazığ’da bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ’ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler 2 Temmuz 2024’te grev kararı almıştı. 11 Temmuz 2024’te iş yerine gelen Eti Krom Yıldırım AŞ sahibi Ali Rıza Yıldırım, yaptığı toplantıda işçileri azarlayarak, ’’Eti Krom ailesi bin 463 kişi. Şu anda azınlık. İş hakkı fesh, bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler, örgütlenme olmuş. Örgütünde başı belediye başkanı. Bu şirketin başkanı kim? Belediye başkanı neden benim sahama girip, size hocalık ve imamlık yapıyor. Bana tarih anlatma. Sen yoktun ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın da herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır” diye ifadeler kullanmıştı.

Yapılan eylemlerin ardından 17 Temmuz 2024’te Eti Krom Yıldırım AŞ’de çalışan işçilere yüzde 15 zam ve 3 maaş ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı.