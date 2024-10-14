Boeing grevleri devam ediyor: 17 bin işten çıkarma ve 5 milyar dolarlık masrafla krizde!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:57

Güncelleme: 14.10.2024 - 16:57

Boeing, makinistlerin grevinin beşinci haftasına girdiği bir dönemde yüzde 10’luk işten çıkarma ve 5 milyar dolarlık masraf açıklamasıyla zorlu bir süreçle karşı karşıya. Sektör kaynaklarına göre, uçak üreticisi bu hafta içinde istihdam planını belirlemek üzere bir dizi iç toplantı düzenlemeyi planlıyor. Bu süreçte maliyetlerin ve önemli becerilere sahip çalışanların elde tutulmasının daha kolay yönetilebilmesi amacıyla istemsiz kesintilere başvurulabileceği belirtiliyor. Boeing ise bu konuda yorum yapmayı reddetti. Şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,7 oranında değer kaybetti.

Geçtiğimiz cuma günü Boeing, 17 bin çalışanın işine son verileceğini ve 777X modelinde yeni bir gecikmenin yanı sıra sivil 767 üretiminin durdurulacağını duyurdu. Bu kararın ardından 5 milyar dolarlık ek masraf ortaya çıktı, ancak işten çıkarmalar için belirlenen bir zaman çizelgesi açıklanmadı. 777X teslimatlarının 2026 yılına ertelenmesi, sertifikasyon ve test sürecindeki aksaklıklar nedeniyle beklenen bir gelişme olarak yorumlandı. Bu gecikme modelin altı yıl daha geç teslim edileceği anlamına geliyor.

EMIRATES TEPKİLİ

Dünyanın en büyük çift motorlu jeti olan 777X’in piyasaya sürülmesine öncülük eden Emirates Havayolu Başkanı Tim Clark, teslimat gecikmelerine tepki gösterdi. Clark, Boeing’in sözleşme eksiklikleri nedeniyle Emirates’in filo programlarında büyük ve maliyetli değişiklikler yapmak zorunda kaldığını belirterek, önümüzdeki aylarda şirketle ciddi görüşmeler yapılacağını duyurdu.

Boeing, pazar talebinin arttığı ve rakiplerinin tedarik zinciri baskısını hafifletmek için kıt iş gücünü topladığı bir dönemde bu krizle karşı karşıya. Analistler, 10 milyar dolarlık brüt nakit rezervinin kısa vadede baskıyı azaltabileceğini ancak yılsonuna kadar şirketin ek fon toplaması gerekeceğini vurguluyor. JP Morgan, bu gelişmenin Boeing yönetimine makinistlerle olan mücadelesinde bir avantaj sağlayabileceğini belirtti.

BOEING KREDİ NOTUNU KAYBETMEK ÜZERE

Derecelendirme kuruluşu S&P ise Boeing’in kredi notunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Grevdeki işçileri temsil eden sendika, 767 kargo uçağı üretiminin durdurulması kararının endişe verici olduğunu belirterek, Boeing’in iş görüşmelerine yönelik iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.