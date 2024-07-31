Patronlardan öğrencilere 'çıraklık' dayatması: MESEM'e yönlendiriliyorlar

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:44

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:45

Resmi Gazete’de 8 Eylül 2023’te yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, 9’uncu sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrencilere yıl kaybetmeden MESEM’lere geçme olanağı tanındı.

MEB söz konusu durumla ilgili düğmeye bastı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geçen hafta ilçe milli eğitim müdürlüklerine bir yazı gönderdi.

Müdürlük gönderdiği yazıda, yönetmelikteki “Diğer okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden 9’uncu sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalanlar istemeleri halinde mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerden en az ikisini sınıf tekrarına kaldıkları okulda başarmış olmak ve temmuz ayının son iş gününe kadar bir işletmeyle sözleşme imzalamak ve işletmede mesleki eğitime devam etmek kaydıyla yıl kaybı yaşamadan mesleki eğitim merkezlerinin 10’uncu sınıfına ilgili derslerden sorumlu olarak nakil ve geçiş yapabilir” maddesini hatırlatarak, bu maddeye uygun öğrencilerin tespitinin yapılmasını istedi.

Yazıda velilere bilgi verilerek temmuz ayının son iş gününe kadar MESEM’lere nakil olmaları halinde bu öğrencilerin 10. sınıftan devam edebileceklerine dair bilgilendirme çalışmasının yapılması istendi.

‘ÇIRAKLIĞA YÖNLENDİRME’

MEB’in sınıf tekrarına kalma sorununu çözmek yerine öğrencilere MESEM’lere geçme seçeneğini anımsattığını söyleyen eğitimci Özgür Bozdoğan, “Çıraklık eğitimine çok ciddi bir yönlendirme var. Sermaye sahipleri MESEM’lere daha çok öğrencinin yönlendirilmesini istiyor. Veliler bir çözüm bekliyor. Çocuklarımızı sermayeye ucuz işgücü yapmayacağız” dedi.

Özgür Bozdoğan



1 GÜN OKUL, 4 GÜN İŞ

Sınıfta kalan öğrencilerin MESEM’e geçebilmesi için, belirlenen dört dersten en az ikisini sınıf tekrarına kaldıkları okulda başarıyla vermiş olması gerekiyor. Bu dersler, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik ve Tarih. MESEM'e giden öğrenciler haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alıyor.

Bir anlamda örgün öğretimden çıkıyorlar. Bu merkezlere kayıt için yaş sınırı da bulunmuyor. Kaydolduğunda öğrencinin sigortası ile maaşı başlıyor, öğrenim süresince devam ediyor. Çıraklık eğitimi 3 yıl kalfalık eğitimi ise 1 yıl sürüyor. Öğrencileri patronlara bedava iş gücü olarak sunmanın aracı olan MESEM’lerde sadece bu yıl can veren çocuk sayısı 10’a çıktı.