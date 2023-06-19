‘Pazara gidiyorum’ diye evden çıktı, 4 gün sonra ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Pazara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ayşe Sevim Akarçay'ın (71) 4 gün sonra cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:30
‘Pazara gidiyorum’ diye evden çıktı, 4 gün sonra ölü bulundu
Abone Ol google-news

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Alzheimer hastası Ayşe Sevim Akarçay, 15 Haziran'da pazara gideceğini söyleyerek evden çıktı. Akarçay akşama kadar eve dönmeyince yakınları jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin çalışması sonucu Akarçay'ın Bozdoğan yolcu minibüsüne binip Yenipazar ilçesinde Büyük Menderes Nehri üzerindeki Donduran Köprüsü'nde indiği tespit edildi.

CESEDİ BULUNDU

Ekipler, köprü ve çevresinde dronla araştırma yapıp çalışmaları derinleştirdi. Aramalar sürerken bugün öğle saatlerinde yurttaşlar Donduran Köprüsü’nün ayağına takılmış kadın cesedi buldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin, Ayşe Sevim Akarçay'a ait olduğu belirlendi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Akarçay'ın cesedi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

İntihar etmiş ya da nehre düşmüş olabileceği değerlendirilen Ayşe Sevim Akarçay'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.


aydın nazilli Alzheimer hastası alzheimer Kadın

İlgili Haberler

2023 YKS maratonu sona erdi: Bölüm hocalarından sınava ilişkin ilk yorumlar...

2023 YKS maratonu sona erdi: Bölüm hocalarından sınava ilişkin ilk yorumlar...
ABD'de Özgürlük Günü kutlamalarına silahlı saldırı: Bir ölü, çok sayıda yaralı

ABD'de Özgürlük Günü kutlamalarına silahlı saldırı: Bir ölü, çok sayıda yaralı
Edremit’te şüpheli ölüm

Edremit’te şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler