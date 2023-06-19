‘Pazara gidiyorum’ diye evden çıktı, 4 gün sonra ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Pazara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ayşe Sevim Akarçay'ın (71) 4 gün sonra cansız bedeni bulundu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Alzheimer hastası Ayşe Sevim Akarçay, 15 Haziran'da pazara gideceğini söyleyerek evden çıktı. Akarçay akşama kadar eve dönmeyince yakınları jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polisin çalışması sonucu Akarçay'ın Bozdoğan yolcu minibüsüne binip Yenipazar ilçesinde Büyük Menderes Nehri üzerindeki Donduran Köprüsü'nde indiği tespit edildi.
CESEDİ BULUNDU
Ekipler, köprü ve çevresinde dronla araştırma yapıp çalışmaları derinleştirdi. Aramalar sürerken bugün öğle saatlerinde yurttaşlar Donduran Köprüsü’nün ayağına takılmış kadın cesedi buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin, Ayşe Sevim Akarçay'a ait olduğu belirlendi.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Akarçay'ın cesedi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
İntihar etmiş ya da nehre düşmüş olabileceği değerlendirilen Ayşe Sevim Akarçay'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aynı formülle tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
- TÜRK-İŞ ve TİSK'in 'asgari ücret' talebi belli oldu!
- ‘Artık konuşacağım’ diyen tutuklu
- Taşkesenlioğlu'ndan bir şaibeli onay daha
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Fetret Dönemi' yanıtı
- 3 partiden anayasa değerlendirmesi
- Kayıptı, cesedi çöp torbasında bulundu
- Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu
- Abdüllatif Şener'in bir 'sırrı' daha ortaya çıktı
- Malatya'da deprem!