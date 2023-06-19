Edremit’te şüpheli ölüm

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:40
Edremit’te şüpheli ölüm
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Edinilen bilgiye göre, 112 Çağrı Merkezi üzerinden Akçay Mahallesi 403 Sokakta ikamet eden Emekli Albay Salman Özkan’dan (54) haber alınamadığı yönde bir ihbar alındı.Bunun üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Belirtilen adreste yapılan çalışma ile Özkan yerde yatar halde hareketsiz olarak bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede Salman Özkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde incelemede bulundu ve soruşturma başlattı.

Salman Özkan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.


edremit Şüpheli ölüm

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