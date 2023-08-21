Pazarcıların kavgasında silahlar konuştu: Genç kasiyer hayatını kaybetti
Denizli’de iki grup arasında çıkan kavgada, kavganın taraflarından birisi markete kaçtı. Pompalı tüfekle markete gelen karşı taraf kasiyer Merve Acar ve kavga ettiği kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Merve Acar hayatını kaybederken diğer yaralının da hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ayrıca konuya ilişkin 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın taraflarından H.S., kaçarak Kayhan Kapalı Yüzme Havuzu yanında bulunan bir markete sığındı.
MERVE'NİN ARKASINA SAKLANDILAR
Pompalı tüfekle markete gelen kavganın diğer tarafları, kavga ettikleri H.S. ve arkasına saklandığı genç kasiyer Merve Acar’ı (25) vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Merve Acar hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaralanan H.S.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin savcılık talimatıyla hızlı bir çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma çerçevesinde 5 şüpheli şahsı saklandıkları yerde kıskıvrak yakalarken suç aleti de ele geçirildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.
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