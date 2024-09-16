Pazarda kaybolan 6 yaşındaki Poyraz, tek başına bindiği halk otobüsünde bulundu

Kütahya’da semt pazarında anneannesinin yanından ayrılarak halk otobüsüne binen Poyraz G. (6), polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Pazarda kaybolan 6 yaşındaki Poyraz, tek başına bindiği halk otobüsünde bulundu
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:09

Fuatpaşa Mahallesi’ndeki semt pazarına anneannesiyle giden Poyraz G., bir süre sonra kayboldu.

Anneanne, Poyraz’ı pazarda bulamayınca polise haber verdi. Yapılan incelemede Poyraz G.’nin semt pazarı yakınındaki bir duraktan tek başına halk otobüsüne bindiği tespit edildi.

Halk otobüsü şoförü de son durağa geldiğinde Poyraz G.’yi tek başına görünce polise ihbarda bulundu. Zafertepe Mahallesi’ne giden polis ekipleri, otobüs şoföründen Poyraz G.’yi alarak ailesine teslim etti.


Etiketler: #Kütahya #kayıp çocuk

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