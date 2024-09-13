Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'ya şok hırsızlık suçlaması:10 yıla kadar hapis istemi

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı birbirine düştü. Kütahyalı, Alçı'nın telefonunu çaldığını iddia etti. Alçı hakkında 10 yıla kadar hapis istendi.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'ya şok hırsızlık suçlaması:10 yıla kadar hapis istemi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:03

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz yıl boşandı.Alçı ayrıca boşandığı Kütahyalı'yı fiziki ve psikolojik şiddetle suçladı.

Bu sefer suçlama Kütahyalı'dan geldi. Kütahyalı, ortak mülkiyetlerindeki eve girip Alçı'nın cep telefonunu çaldığını iddia etti. Kütahyalı, savcılığa şikayette bulundu. Konu ile ilgili iddianame düzenlendi.

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ: 10 YIL HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

77. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianameye göre; Alçı, telefonu bilerek ve isteyerek almadığını bir yanlışlık olduğunu söyledi.

İddianamede Alçı'nın savunmasında çelişkiler olduğuna dikkat çekildi. Alçı'nın beş yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.


Etiketler: #Nagehan Alçı #rasim ozan kütahyalı #suçlama #Şikayet

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