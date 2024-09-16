Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Domaniç-Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde, Murat Kuzu yönetimindeki 43 YB 712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.T. idaresindeki 40 ABG 363 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 46 yaşındaki Murat Kuzu hayatını kaybederken, A.T. isimli sürücü de yaralandı.
Yaralı sürücü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
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