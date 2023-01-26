Pazarda yankesicilik: Anne ile kızı dolapta yakalandı
Yalova'da kapalı pazarda yankesicilik yöntemi ile hırsızlık yaptığı belirlenen S.L. (37) ile kızı H.L. (14), polisin operasyonu ile dolapta saklanırken yakalandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki kapalı pazar yerinde, 21 Ocak'ta pazara giden Ş.A., çantasından 2 bin TL nakit para ile 1 altın yüzüğün çalındığını belirterek polise başvurdu.
Yine aynı gün pazara giden E.V. ile G.D. de cep telefonlarının çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Harekete geçen polis, pazar yeri ile çevresindeki güvenlik görüntülerinden şüpheliler S.L. ile kızı H.L.'yi tespit etti.
Görüntülerde; anne ile kızının alışveriş yapan kişilere yaklaşıp, S.L.'nin elindeki poşetle perdeleme yaparak, bir kadının cüzdanını çalıp, kızı H.L.'ye verdiği görüldü.
ADRESLERİ BELİRLENDİ
Polis, 24 Ocak'ta şüphelilerin belirlenen adresine operasyon düzenledi. 2 şüpheli, yorgan ve yatakların istiflendiği dolapta saklanırken yakalandı.
Gözaltına alınıp, Emniyet'e götürülen, işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.L. tutuklanırken, kızı H.L. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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