Pedal çevirmek için 40 gün namaz kılacaklar!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuklara bir öğün yemeği çok gördüğü bir eğitim ortamında AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi çocuklara ‘namaz kılma koşuluyla hediye’ dağıtacak. Ramazan Ayı’nda okullarda oruç tutana başarı belgesi veren anlayış bu kez de 40 gün sabah namazına giden çocuklara bisiklet verecek. Aç aç okula giden çocuklar düşünülmezken “Güle Oynaya Camiye Gel” isimli bu projeye katılan çocuklar sabah namazı karşılığında bisiklet sahibi olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğünün ortaklaşa yürüttüğü projeye 2016 yılında doğmuş çocuklar katılabilecek. Proje kapsamında, başvuru yaptığı camide 30 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında en az 40 gün sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edilecek.



'AİLELERİ TEŞVİK EDİYORUZ'

Proje kapsamında bu zamana kadar 91 bin bisiklet dağıtıldığını açıklayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl da dağıtılacak 12 bin bisikletle birlikte 100 bin adedin üzerine çıkmayı planladıklarını ifade etti. Proje ile birlikte hem çocukları camiye alıştırdıklarını hem de Konya’ya değer kattıklarını savunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ailelerimizi bu güzel projeye katılmaları konusunda teşvik ediyor, 31 ilçemizdeki tüm çocuklarımızı 30 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında camilerimizi şenlendirmeye bekliyoruz” dedi.