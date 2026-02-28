Pegasus aralarında İran, Lübnan ve Kuveyt'in de bulunduğu 11 ülkeye seferlerini iptal etti

İran'ın başkenti Tahran'da sabah saatlerinde patlamalar meydana geldi. İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyururken İran'dan da yanıt gecikmedi.

İran’dan İsrail’in kuzeyine yönelik balistik füze saldırısı sonrası bölgede sirenler çaldı. Saldırıların Körfez ülkelerine sıçradığı ve ABD üslerinin bulunduğu bölgelerde de yine sirenlerin devreye girdiği öğrenildi.

11 ÜLKEYE SEFERLER İPTAL

Konuyla ilgili olarak Pegasus tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle dendi:

"Değerli Misafirlerimiz, Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle; İran, Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad’a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir.

Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."