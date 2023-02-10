Pegasus'tan ücretsiz tahliye uçuşlara ilişkin açıklama

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 13:17

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 13:20

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinde gerçekleştirdiği tahliye uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın tahliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı tüm ek tahliye uçuşlarımız 19 Şubat günü de dahil olmak üzere ücretsiz olacaktır” denildi.

"DEĞİŞİKLİK, AÇIĞA ALMA VE İPTAL HAKKI SUNULMUŞTUR"

Havayolu şirketinden ek tahliye uçuşlara ilişkin yapılan açıklamanın devamında ise “Kahramanmaraş ve etkilenen çevre iller için seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimize 6-28 Şubat tarihli uçuşları için web veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sunulmuştur. Misafirlerimiz, uçuş değiştirme işlemlerini 31 Mart 2023 tarihine kadar yapabilir. Tahliyenin hızlandırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.