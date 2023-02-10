THY, bugün deprem bölgesinden 26 bin 699 kişiyi tahliye edecek

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:20

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:20

Türk Hava Yolları, deprem bölgesinden 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.