Peker açıkladı: Erkam Yıldırım ile kumar masasında olan ikinci kişi ortaya çıktı

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) güvenlik nedeniyle paylaşımlarını engellediğini duyuran Sedat Peker’in tweet’lerini kendi hesabından paylaşan gazeteci Erk Acarer, İzmir Aliağa’daki gemilerin altına kaynak yapılarak kokain taşınmasıyla ilgili yeni paylaşımlar ve iddialarda bulundu.

“Erkam Yıldırım’ın kokainle imtihanı sürüyor” diyen Acarer’in paylaşımları şöyle:

“Binali Yıldırım’ın İzmir sevgisinin nedeni anlaşılıyor. Hatta bu sadece İzmir değil Aliağa sevgisi. Şimdi gelelim gemilerin altına kokokinlerin kaynak yapılması iddialarına... Gemilerin, İzmir Aliağa’da havuz alanlarına alınarak uyuşturucunun orada çıkarıldığı ve böylece piyasaya verildiği ileri sürülüyordu. Aliağa kimin elinde? Erkam Yıldırım’ın poker masası fotoğrafında oturan şahıs Adem Şimşek. Şimşek ailesi, İzmir Aliağa’da gemi söküm ve kumanya tedarikçiliği yapıyor. İddialara göre Suriye ve Lübnanlılarla da iyi ilişkileri var. Adem Şimşek’in abisi Osman Şimşek, 2019 yılında büyük ekonomik kriz ve istikrarsızlık nedeni ile ticaret açısından son derece riskli Venezüella ile iş yapmayı tercih etti. Venezüella’dan sökülmek için iki adet tanker satın aldı. Bunların sökümü Aliağa’da bulunan Şimşekler Tersanesi’nde gerçekleştirildi.”

‘SUÇ ÜLKESİNE DÖNÜŞTÜ’

Tankerlerin Yıldırım ailesinin çabalarıyla getirildiğini iddia eden Acerer, “Osman Şimşek, eski Gemisender başkanı. Şimdi Aliağa Deniz Ticaret Odası Başkanlığı yapıyor. Yıldırım ve Şişek aileleri çok yakın. Yıldırım ailesi, 2019 yılında, Binali Yıldırım’ın başbakanlığı dönemimde, Şimşek ailesinin Aliağa’daki evine konuk oluyor. Sonuç olarak geldiğimiz yer çok açıktır. Türkiye, siyasetin en tepe noktasından başlayarak bir suç ülkesine dönüşmüş durumda. Kaçakçılığın her türü aracılar ile yapılırken, yurttaş yokluk içinde kıvranıyor” ifadelerini kullandı.