Peker işaret etmişti... Soylu'ya 5 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edilen ismin haberine erişim engeli

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:03

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in yayınladığı videolarda hakkında iddialarda bulunduğu Nevzat Kaya'nın talebi üzerine iddialara ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

Peker, nisan ayında başladığı ifşaatlarda birçok önemli isme yönelik ciddi iddilarda bulunmuş, Türkiye aylarca Peker'in iddialarını konuşmuştu. Peker'in yayınladığı videolarda yer verdiği isimlerden biri de Nevzat Kaya'ydı.

Peker, uyuşturucu operasyonunda yakalanan Kaya'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğluna tahsis edilmiş aracı kullandığını belirtirken; Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun da Nevzat Kaya'yı dosyadan çıkarmak için 5 milyon dolar istediğini öne sürmüştü.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Nevzat Kaya'nın talebi sonrası çok sayıda habere erişimi engelledi.

Söz konusu kararda "talep edenin mülkiyet ve lekelenmeme hakkı da göz önünde alındığında, sunulan URL adreslerinde kişilik haklarını ihlal edildiği sonucuna varıldığından itirazın kabulü ile erişimin engellenmesine dair hüküm kurulmuştur" denildi.

SOYLU’NUN OĞLU HAKKINDA “5 MİLYON DOLAR” İDDİASI

Sosyal medya hesaplarından video yayınlayan Peker, önce eski başbakanlardan AKP'li Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela üzerinden uyuşturucu ağına katıldığını iddia etti. Sonra da Bataklık operasyonundan bahsetti ve Süleyman Soylu'yu işaret etti.

Peker'in videosunda bahsettiği bir isim vardı. O isim, lüks araçları bünyesinde bulunduran Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya'ydı. Kaya'nın 50 milyon lira sermayeli D&D Motor adlı bir şirketi daha vardı. Kaya, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu kişilere lüks araç satıyordu. Birçok ünlüyle de yakınlığı vardı. Bataklık operasyonunda ele geçirilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilenen lüks otomobillerinde Kaya'nın şirketlerine ait olduğu ortaya çıktı. Ve Nevzat Kaya, 6 Temmuz’da 2020’de tutuklandı. Ancak ne olduysa savcılık itiraz etti ve 4 gün sonra serbest bırakıldı.

Aradan neredeyse 1 yıl geçti ve Sedat Peker, Nevzat Kaya ve Bataklık operasyonundan bahsetti. Peker, Soylu ailesine ait özel plakayı Nevzat Kaya'nın da kullandığını ileri sürdü. Peker devamında, Soylu'nun sigortacılık yapan oğlu Engin Soylu'nun Bataklık operasyonundan önce Nevzat Kaya'ya ulaştığını, "operasyon olacak" dediğini ve özel plakayı iptal ettiklerini ileri sürdü.

Dahası da vardı. Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun Nevzat Kaya'ya 5 milyon dolar karşılığında Bataklık operasyonu dosyasından ismini çıkarabileceği teklifinde bulunduğu iddia edildi. Ve bu süreçte Nevzat Kaya, 4 günlük tutukluluğunun ardından savcılığın itirazıyla serbest kalmıştı.