Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırının ardından dikkat çeken iddia: '25 milyon dolar ödül'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:41

Geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından mafya-siyaset-sermaye ilişkileri hakkında iddialarda bulunan suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti.

Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazeteci Murat Ağırel, dün Halk TV yayınında Sedat Peker için uluslararası infaz timi hazırlığı olduğunu söylemişti. Ağırel, saldırının ardından yaptığı paylaşımlarında Peker için 25 milyon dolarlık ödül konulduğunu söyledi. Ağırel, "Saldırı sonrası Sedat Peker’e yakın kaynaklara tekrar sordum.Organizasyonun başında kimin olduğunu bildiklerini ve organizasyon için 25 milyon dolar ödül belirlendiği iddia edildi" dedi.

Peker, için uluslararası çetelere davet gönderildiğini söyleyen Ağırel şunları kaydetmişti:

"Belli gruplara, uluslararası suç çetelerine hedef kişinin kellesinin alınması üzerine yani Sedat Peker için... Sedat Peker'e bir suikast yapılması üzerine bir örgüt ile anlaşma yapılmış. Bununla ilgili Sedat Peker cephesi şunu söylüyor. Uluslararası cinayet işleyebilen organizasyonlara açık bir davet olarak kabul edilen bir uygulama yapılmış derin menfezlerde... Sedat Peker'in suikastı için ya da kellesi için ortaya ödüller konulmuş. Sedat Peker 'benim hakkımda suikast hazırlığının farkındayım, bekliyorum' demiş."