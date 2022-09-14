Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırının ardından dikkat çeken iddia: '25 milyon dolar ödül'
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. Gazeteci Murat Ağırel, Twitter'dan yaptığı paylaşımında; "Saldırı sonrası Sedat Peker’e yakın kaynaklara tekrar sordum. Organizasyonun başında kimin olduğunu bildiklerini ve organizasyon için 25 milyon dolar ödül belirlendiği iddia edildi" dedi.
Geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından mafya-siyaset-sermaye ilişkileri hakkında iddialarda bulunan suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti.
Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gazeteci Murat Ağırel, dün Halk TV yayınında Sedat Peker için uluslararası infaz timi hazırlığı olduğunu söylemişti. Ağırel, saldırının ardından yaptığı paylaşımlarında Peker için 25 milyon dolarlık ödül konulduğunu söyledi. Ağırel, "Saldırı sonrası Sedat Peker’e yakın kaynaklara tekrar sordum.Organizasyonun başında kimin olduğunu bildiklerini ve organizasyon için 25 milyon dolar ödül belirlendiği iddia edildi" dedi.
Peker, için uluslararası çetelere davet gönderildiğini söyleyen Ağırel şunları kaydetmişti:
"Belli gruplara, uluslararası suç çetelerine hedef kişinin kellesinin alınması üzerine yani Sedat Peker için... Sedat Peker'e bir suikast yapılması üzerine bir örgüt ile anlaşma yapılmış. Bununla ilgili Sedat Peker cephesi şunu söylüyor. Uluslararası cinayet işleyebilen organizasyonlara açık bir davet olarak kabul edilen bir uygulama yapılmış derin menfezlerde... Sedat Peker'in suikastı için ya da kellesi için ortaya ödüller konulmuş. Sedat Peker 'benim hakkımda suikast hazırlığının farkındayım, bekliyorum' demiş."
Video Haberler
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler
- AKP'li Göksu'ya böyle yanıt verdi
- Değirmenci'den Küçükkaya'ya 'fakir kanal' yanıtı