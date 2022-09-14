Son Dakika... Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:59

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’da bulunan ve 'tek mal varlığım' dediği evinin Milli Parklar ve Bahçeler'e devredildiğini gazetemiz gündeme getirmişti.

Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan evine bu sabah saat 09:30'da silahlı saldırı düzenlendi.

YILMAZ GÜNAY AĞIR YARALANDI

Halk TV'de yer alan habere göre, evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti. Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

Peker cephesi saldırıyı, suikast timi iddiasının ardından gözdağı olarak yorumladı.

SEDAT PEKER HAKKINDA SUİKAST TİMİ İDDİASI

Murat Ağırel, dün Halk TV yayınında Sedat Peker için uluslararası infaz timi hazırlığı olduğunu söylemişti. Bu bilgiye nasıl ulaştığını anlatan Ağırel "Kiminle konuşsak karşılaştığımız soru şu oluyor? Sedat Peker nasıl sustu? Madem başkasının tweeti ile yazabiliyor, kendi hesabından niye video paylaşmıyor? Ünsal Ban ile ilgili ben halen hazırlık yapıyorum. İddiaların daha farklı boyutlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz ulaşamadığımız evraklar oluyor. Bununla ilgili de ben Sedat Peker'in yakın çevresine ulaşmaya çalıştım"

Sedat Peker için uluslararası çetelere davet gönderildiğini söyleyen Ağırel şu bilgileri verdi:

"Belli gruplara, uluslararası suç çetelerine hedef kişinin kellesinin alınması üzerine yani Sedat Peker için... Sedat Peker'e bir suikast yapılması üzerine bir örgüt ile anlaşma yapılmış. Bununla ilgili Sedat Peker cephesi şunu söylüyor; uluslararası cinayet işleyebilen organizasyonlara açık bir davet olarak kabul edilen bir uygulama yapılmış derin menfezlerde... Bunu da Sedat Peker'in suikasti için ya da kellesi için ortaya ödüller konulmuş. Sedat Peker benim hakkımda suikast hazırlığının farkındayım, bekliyorum demiş."