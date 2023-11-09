PEN Yazarlar Derneği'nden 10 Kasım açıklaması

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:20

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:21

PEN Yazarlar Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Atatürk'e olan minnetlerini, dile getirerek açıklama yaptı. Açıklamlarında Türkiye gündeminde yer alan sorunlara yer vererek Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğine değindi.

PEN Yazarlar Derneği'nin açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık savaşımızın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yılında biz, PEN Yazarlar Derneği, 10 Kasım’ı bir yas günü olarak değil, Cumhuriyete, devrim ilkelerine sahip çıkma günü olarak görüyoruz. Büyük devrimciye sevgi, saygı, minnet duygumuzu ifade ederken, kamuoyuna da içinde yaşadığımız kabul edilemez korkunç gerçeklerle yüzleşmesi, hesaplaşması için çağrıda bulunuyoruz."

"CUMHURİYETİN 100. YILINDA LAİKLİĞİ ORTADAN KALDIRMA ÇABASIDIR…"

"Bu korkunç gerçeklerin başında hukuk dışı düzen gelmektedir. Anayasa’nın ayaklar altında çiğnenmesidir. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi anayasayla kurulmuş mahkemeleri, nicedir yok sayan bir sistemle yönetiliyor olmamızdır… Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını yok sayan tutumu ve yüksek mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıdır. Milletvekili Can Atalay’ın yasa uyarınca derhal serbest bırakılmamasıdır. İktidarın büyük ve küçük ortaklarının yaptıkları açıklamalarda Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması gerektiğini açıkça dile getirmeleridir. Yeni Anayasa, yeni okul ve ders müfredatı diyerek Cumhuriyeti 100. Yılında Ortaçağ zihniyetine geri döndürmeye çalışmaktır. Cumhuriyetin 100. Yılında laikliği ortadan kaldırma çabasıdır…"

"MUSTAFA KEMAL BUNLARI ÖNCEDEN GÖRMÜŞTÜ"

"Mustafa Kemal Atatürk bunları önceden görmüştü. 'Dahili ve harici du¨s¸manlara' karşı bizleri uyarmıştı. ,'Mirasım bilim ve akıldır' demis¸ti… Bu 10 Kasım’da bu sözler bizim rehberimiz olsun! Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcında uluslararası hukuk kurallarına göre karar veren bir yargı istiyoruz. Kurucu felsefeden, Cumhuriyetin aydın ve aydınlanmacı hedefinden, hukukun üstünlüğünden, başta bağımsızlık ve laiklik olmak üzere devrim ilkelerinden, PEN Yazarlar Derneği olarak asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz/ duyuruyoruz."