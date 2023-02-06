Kavuncu duyurdu: İYİ Parti Nurdağı İlçe Başkanı ve eşi depremde hayatını kaybetti
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, partisinin Nurdağı İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden can kaybı haberleri gelmeye devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kavuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
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