Pençe-Kilit şehidi, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz (25), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 14:50
Pençe-Kilit şehidi, son yolculuğuna uğurlandı
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TSK’ya 2 yıl önce katılan ve teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un cenazesi hastane morgundan alınıp Hasancıklı Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada dua edilip helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, tören için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’na getirildi.

Törene; şehidin ailesinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, milletvekilleri, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Şehidin babası Kalender Horoz'un güçlükle ayakta durduğu törende İl Müftüsü Abdurrahman Kotan helallik alıp, cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından konuşan Müftü Kotan, şehidin su kuyusu vasiyetini hatırlatarak, “Diyanet İşleri Başkanımızın selamı var. Malumunuz şehidimizin bir vasiyeti var, Afrika’da kuyu açtırmak. İnşallah en kısa zamanda başkanlık olarak şehidimizin vasiyeti olan kuyuyu açacağız” dedi.

Cenaze namazı sonrası askerler tarafından omuzlarda taşınan şehit Mehmet Ali Horoz, şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. 


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