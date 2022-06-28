Pençe Kilit'te 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İs. Uzm. Çvş. Abdullah Bayram'ın şehit olduğunu duyurdu.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İs. Uzm. Çvş. Abdullah Bayram şehit oldu. Acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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